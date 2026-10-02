В США у самолета с 72 пассажирами на борту при взлете разбилось лобовое стекло

Пассажирский самолет авиакомпании Mesa Airlines был вынужден экстренно вернуться в аэропорт после повреждения лобового стекла. На борту воздушного судна находились 72 человека, сообщает авиационный портал Simple Flying.

Инцидент произошел 27 сентября во время выполнения рейса из Хьюстона в Эль-Пасо в американском штате Техас. Проблема возникла вскоре после вылета, когда лайнер продолжал набирать высоту.

По данным издания, лобовое стекло получило серьезные повреждения, а его фрагменты попали в кабину экипажа. На высоте около 3,9 тысячи метров пилоты прекратили дальнейший набор и приняли решение развернуть самолет, одновременно подав сигнал бедствия.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Хьюстоне. Пассажиров после возвращения пересадили на другой самолет, который доставил их в Эль-Пасо позднее в тот же день.

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