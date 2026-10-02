У устроившего нападение пилота обнаружились следы идеологической обработки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот из Омана, который напал с ножом на командира экипажа во время попытки совершить крушение лайнера, летевшего из Дубая в Израиль, ранее подвергался радикальной исламистской идеологической обработке и был склонен к суициду.

В среду израильские пассажиры вмешались, чтобы остановить нападение, и обезвредили второго пилота, а резервная бригада смогла стабилизировать падающий самолет и благополучно посадить его в Саудовской Аравии, пишет The Guardian.

На борту самолета находились более 170 человек. Израильские власти высоко оценили храбрость тех, кто вмешался в ситуацию, и объявили, что четверо израильских пассажиров получат награду за «героизм» за предотвращение потенциальной катастрофы.

Нетаньяху заявил в интервью Fox News: «Мы знаем, что он подвергался исламской радикальной идеологической обработке. Судя по его личным данным, так оно и было».

Второго пилота, личность которого до сих пор не раскрыта, допрашивают саудовские службы безопасности, которые арестовали его по прибытии самолета в Табук на северо-западе страны.

По словам регионального чиновника, знакомого с ходом расследования, саудовские следователи сотрудничают с властями Объединенных Арабских Эмиратов, США, Омана и Израиля, пытаясь установить мотивы нападавшего. «Рассматриваются все возможные сценарии, от терроризма до психических расстройств. Пока ничего не исключается», — сообщили они Associated Press.

Два представителя израильских служб безопасности заявили, что, по предварительной оценке Израиля, второй пилот, вероятно, действовал в одиночку, сообщает Reuters.

Нетаньяху заявил: «Весьма вероятно, что он собирался разбить самолет… Исламистские тенденции, радикализация, которые прослеживаются в его биографии, — думаю, это довольно веский аргумент». При этом израильский премьер подчеркнул, что окончательные выводы еще не сделаны.

Ранее Нетаньяху заявил, что «пока рано говорить» о том, что за нападением стоит какое-либо государство, в частности Иран. Два источника в израильских службах безопасности сообщили Reuters, что причастность Ирана пока не установлена.

Нападение произошло всего через несколько дней после того, как Нетаньяху предупредил о неустановленной угрозе безопасности Израиля, которая может возникнуть во время октябрьских выборов. Израильские военные до инцидента заявляли, что у них нет конкретных разведданных о надвигающейся угрозе, а лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что на брифинге по вопросам безопасности во вторник вечером не упоминалось о связанной с этим угрозе.

Другие израильские официальные лица, включая министра обороны Исраэля Каца и посла в ООН Данни Данона, предположили, что инцидент был “террористической атакой”, а министерство иностранных дел Израиля проинформировало своих дипломатов о том, что атака была направлена против Израиля и его отношений с ОАЭ.

Дональд Трамп предположил, что второй пилот был “возможно, террористом или, возможно, психом”, и сообщил журналистам в Белом доме, что он и Нетаньяху подробно поговорили.

Нетаньяху также поговорил с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который согласился на участие Израиля в расследовании.

Авиакомпания Flydubai заявила, что ее полеты в Израиль и из него будут приостановлены на время проведения расследования, и призвала все стороны “воздержаться от преждевременных спекуляций, пока власти собирают факты”.

ОАЭ объявили в четверг, что проведут собственное расследование инцидента, которое началось примерно через два с половиной часа после взлета из Дубая. В ОАЭ заявили, что следователи начали выяснять мотивы нападавшего и его причастность к каким-либо “террористическим целям”.

По словам пассажиров, они видели, как мужчина с ножом в руках — предположительно второй пилот из Омана — повалил капитана самолета на пол, после чего самолет начал стремительно падать. Раненый пилот Смит Маччар, гражданин Индии, сумел подать сигнал бедствия и открыть дверь в кабину пилотов, чтобы пассажиры могли войти и остановить снижение самолета.

На видео, опубликованном канцелярией премьер-министра, видно, как один из пассажиров, сантехник Янив Хаюн, подробно рассказывает Нетаньяху о том, что произошло на борту. Хаюн рассказал премьер-министру, что он и другие пассажиры услышали крики и почувствовали, как изменилось давление воздуха, когда самолет начал пикировать, после чего они ворвались в кабину пилотов и обнаружили нападавшего у приборной панели. «Я схватил нападавшего, взял его в удушающий захват и первым вытащил из кабины», — рассказал Хаюн во время встречи с Нетанией после того, как самолет благополучно приземлился, а пассажиров доставили в Израиль.

Смита Маччара широко прославили за его храбрость, а Нетаньяху и премьер-министр Индии Нарендра Моди назвали его героем. Посол Индии в ОАЭ встретился с семьей раненого капитана и сообщил им о его выздоровлении, как сообщили в консульстве Индии в ОАЭ.

По данным посольства Индии в ОАЭ, Мачхар проходил лечение в больнице в Табуке, но, по словам представителей посольства, его здоровье в порядке и он быстро шел на поправку. Посол Индии посетил пилота. «Капитан Смит Мачхар — ГЕРОЙ, — написал Моди в социальных сетях. — Перед лицом смертельной опасности, несмотря на тяжелые ранения, он проявил невероятное мужество и непоколебимую решимость защитить жизни других людей».