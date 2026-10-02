Учительница выкрикивала имя мужа, когда насиловала 10-летнего школьника

В Великобритании 65-летнюю бывшую учительницу Дебору Франклин приговорили к семи годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним. Приговор был вынесен 1 октября, сообщает Daily Express.

Потерпевший, которому сейчас больше 40 лет, обратился с обвинениями против женщины в 2024 году. По материалам дела, противоправные дeйствия происходили в период с 1991 по 1995 год, а во время одного из первых эпизодов мальчику было десять лет.

Мужчина утверждал, что на протяжении нескольких лет неоднократно подвергался сексуальному насилию. Обвинение заявило, что Франклин использовала свое положение и доступ к ребенку для совершения преступлений. Отмечается, что учительница привязывала его к кровати, завязывала глаза и даже выкрикивала имя мужа, когда насиловала.

Суд назначил бывшей учительнице семь лет тюремного заключения. При этом сторона защиты продолжает настаивать на невиновности Франклин и отвергает предъявленные ей обвинения.

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