Угрожали распространением порочащих сведений: группа подростков напала на школьницу

В социальных сетях появилась информация о том, что подростки напали на несовершеннолетнюю в Ленинградской области. Они угрожали ей распространением порочащих сведений в случае, если она расскажет о случившемся.

Информацией заинтересовался Следственный комитет России. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Также было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Следствие просило заключить подозреваемого под стражу. Однако его отправили под домашний арест.

Ранее наше издание сообщало, что в Оренбурге мужчина без причины напал на школьницу возле дома. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

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