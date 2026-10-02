Установлен садист, издевавшийся над котом в Интернете

Сотрудники подмосковной полиции установили мужчину, выкладывавшего жестокие ролики с котом в Интернете.

Большой общественный резонанс получили распространенные в сети ролики, на которых некий живодер мучает кота. Животное связано изолентой, садист бьет его и требует деньги в обмен на прекращение экзекуции. Неравнодушные граждане обратились в полицию. Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, задержанный — 26-летний житель Подольска. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства.