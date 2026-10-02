Утопившая 5-летнего сына москвичка заявила, что "не жалеет и повторила бы"

Москвичка Александра Шалина, осужденная за убийство своего пятилетнего сына, заявила в суде, что не раскаивается в содеянном и могла бы повторить преступление. Об этом пишет РЕН ТВ.

"Да, я ни о чем не жалею. Повторила бы второй раз", — сказала Шалина.

В январе 2026 года преступница увела сына в ванную, погрузила его в воду и задушила поясом от халата. После этого она сама вызвала полицию.

Адвокат Шалиной заявил, что подзащитная объясняла убийство религиозными мотивами.

"Она считает себя человеком набожным. На этой почве она, скажем так, облегчила жизнь своему сыну, чтобы он не грешил и ушел в мир иной совершенно безгрешным", — сообщил защитник.

Сама Шалина заявила журналистам, что на преступление ее якобы спровоцировала ссора с людьми, с которыми она жила.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Шалину полностью вменяемой. Следствие установило, что причиной убийства стала ее усталость от воспитания ребенка.

До переезда в Москву Шалина жила в Нижегородской области. Там ее бывшего мужа Александра обвинили в изнасиловании 13-летней падчерицы, после чего мужчину приговорили к 18 годам колонии.

За убийство сына Александру Шалину приговорили к 17 годам колонии общего режима.