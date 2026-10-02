В Алешках четыре гражданских подорвались на неизвестном устройстве

В Херсонской области четверо жителей Алешек получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве. Они направлялись в Раденск, чтобы закупить продукты. Об этом в эфире телеканала «Таврия» рассказал глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко. По его словам, все четверо травмированы и доставлены в медучреждение.

Хоменко подчеркнул, что угроза в городе поджидает людей повсюду. Сапёры регулярно проводят разминирование дорог, однако безопасные маршруты появляются лишь время от времени. По словам главы округа, власти по возможности вывозят тяжелораненых и больных, а также организуют доставку продуктов в больницу и, если позволяют условия, непосредственно жителям.

Алешки, как отметил Хоменко, фактически находятся в блокаде. Из-за постоянных обстрелов и заминированных дорог доставка гуманитарной помощи и выезд жителей невозможны.

Ранее Хоменко сообщал, что за неделю в Алешкинском округе один гражданский погиб и ещё десять получили ранения. Кроме того, украинские дроны атаковали три отделения «Почты Херсон»: в одном населённом пункте повреждена крыша, другое здание разрушено, в третьем выбиты окна и повреждена кровля. Глава округа также призывал местных жителей избегать мест массового скопления людей.

Читайте также:

Губернатор Херсонской области исключил принудительный вывоз жителей

Мирошник заявил об издевательствах боевиков ВСУ над жителями Алешек