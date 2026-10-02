В Донецке мужчина получил ранения в результате вражеской атаки БПЛА

Глава Донецка Алексей Кулемзин проинформировал о ранении местного жителя. Инцидент произошёл в Киевском районе города. Мужчина 1999 года рождения пострадал в результате удара украинского беспилотника. Об этом мэр написал в своём Telegram-канале.

По словам Кулемзина, пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Других деталей о его состоянии градоначальник не привёл.

Дополнительной информации об атаке пока не поступало. Обстоятельства происшествия уточняются. Официальные службы продолжают работу на месте.

Ранее сообщалось, что в Горловке при атаках украинских формирований на торговые объекты погибли две мирные жительницы. Мэр города Иван Приходько уточнял, что удары наносились по рынку в Никитовском районе и торговому объекту в Центрально-Городском районе. Тогда в оперативных службах сообщали об одном погибшем и пяти раненых, позже число жертв выросло до двух.

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