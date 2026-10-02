В ДТП с легковушкой и двумя грузовиками в Рязанской области погиб ребенок

Около 14:05 мск на 577-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП. Водитель «Опеля Зафиры» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ФАВ. От удара легковушку отбросило на попутный МАЗ. Об этом сообщили в УМВД по региону.

9-летний пассажир «Опеля» погиб на месте. Водитель госпитализирован с травмами.

Прокуратура Михайловского района организовала проверку. На место выезжал прокурор района Максим Просянников. Ход проверки на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Чистопольском районе Татарстана 2 октября столкнулись «Лада Калина» и «Лада Веста» — 52-летний водитель первой выехал на встречную полосу в момент, когда мать кормила трехмесячного ребенка, взяв его из детского кресла. Водитель «Калины» и младенец погибли на месте, водитель второй машины получил травмы.