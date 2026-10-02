В Киеве не осталось открытых мостов — Insider.UA

Telegram-канал Insider.UA проинформировал, что в Киеве перекрыли Дарницкий мост. Он оставался последним, по которому ещё можно было проехать. По данным канала, теперь на время воздушной тревоги в городе, судя по всему, закрывают все мосты. Авторы публикации приложили фотографию перекрытого Дарницкого моста.

В пятницу, 2 октября, в Киеве срочно собрали Совет обороны. Это произошло после того, как российские военные нанесли удар по Южному мосту. Об этом сообщают украинские источники.

По информации украинских журналистов, на Южный мост приходилось до 90% транзита между левым и правым берегами Украины. Кроме того, через эту переправу перевозилась существенная доля военных грузов.

Ранее сообщалось, что удары по мостам через Днепр вызвали в Киеве транспортный коллапс. Жители начали массово покидать столицу, а количество свободных квартир для аренды резко выросло. В ночь на 2 октября российские силы поразили автомобильно-железнодорожный мост через Днепр. После этого власти полностью перекрыли Южный мост и ограничили движение ещё по двум переправам. В городе образовались огромные пробки, выросли цены на такси, а маршруты общественного транспорта пришлось изменить.

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