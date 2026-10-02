В Крыму задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку

В Джанкойском районе Крыма задержан 34-летний гражданин России. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1992 года рождения сам связался с сотрудником СБУ через мессенджер Телеграм. Он действовал по заданию куратора.

Задержанный снимал на фото и видео работу подразделений ПВО. Он передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники. Также он сообщал о расположении объектов Вооруженных сил РФ на полуострове.

В ФСБ уточнили, что у мужчины изъяли аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи. В них нашли переписку с куратором украинских спецслужб.