В квартире на востоке Москвы нашли мертвого пенсионера и его упавшую жену

90-летняя пенсионерка провела сутки в квартире с мертвым мужем на востоке Москвы. Женщина упала с кровати и много часов звала на помощь, пока ее мертвый муж лежал в уборной.

Как стало известно «МК», трагический случай произошел в среду в доме на улице Челябинская. Пенсионерка лежала в постели и смотрела телевизор. В какой-то момент она захотела встать и пройти на кухню с помощью ходулей, однако потеряла равновесие и упала посреди комнаты. Пострадавшая тут же начала звать мужа и соседей на помощь, но к ней так никто и не подошел.

Спустя примерно сутки патронажная сестра пришла домой к пенсионерам – проверить их состояние и помочь с домашними делами, но открыть дверь так и не смогла. Зато соцработник услышала крик о помощи из квартиры и вместе с другими жильцами вызвала сотрудников оперативных служб, которые вскрыли дверь.

Пенсионерке на месте оказали первую помощь, но из-за сильного стресса ее здоровье ухудшилось, и ее экстренно госпитализировали. Женщина сообщила, что куда-то пропал ее муж, и она беспокоится о нем. В ходе осмотра квартиры труп 87-летнего пенсионера был обнаружен в туалете: по всей видимости, у мужчины случился инфаркт.

У пожилой четы не оказалось родственников. Женщина до пенсии работала химиком, а ее муж был рабочим в частной организации.