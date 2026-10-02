В Москве годовалый малыш упал из окна квартиры на 23-м этаже и умер

В Москве погиб годовалый мальчик, выпавший из окна квартиры на 23-м этаже

Маленький ребенок погиб в результате падения с большой высоты на юго-западе Москвы. Трагедия произошла в жилом доме, расположенном на Новочеремушкинской улице, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, мальчик 2025 года рождения выпал из окна квартиры на 23-м этаже. Полученные травмы оказались смертельными. Ребенок скончался на месте происшествия.

Как полагают правоохранители, незадолго до случившегося мальчик на непродолжительное время остался без присмотра взрослых. Точные обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Работу экстренных и правоохранительных служб на месте координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Прокуратура Москвы взяла на контроль проведение процессуальной проверки и установление причин трагедии.

Читайте также:

МЧС назвало кота виновником взрыва газового баллона в Одинцово.

Дети получили травмы в детском саду после падения шкафа.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.