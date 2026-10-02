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Происшествия 3650

В Москве раскрыли заказное убийство адвоката

Заказное убийство адвоката раскрыли через 26 лет

Убийство адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году на западе столицы, раскрыли следователи ГСУ СКР по Москве. Перед судом предстанет исполнитель заказного преступления.

Заказное убийство адвоката раскрыли через 26 лет

Как стало известно «МК», адвокат Кулага был застрелен вечером 5 марта на улице Академика Анохина. Киллер под надуманным предлогом выманил его из  квартиры, спровоцировал конфликт на лестничной площадке и застрелил из пистолета ТТ.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи по оставленным на месте отпечаткам пальцев смогли установить личность киллера. Недавно он был задержан. Выяснилось, что преступление за деньги заказал знакомый адвоката, с которым у него были финансовые разногласия.

По информации руководителя пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в ходе обыска у обвиняемого были обнаружены наркотические средства и боеприпасы. Уголовное дело уже направлено в суд.

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Автор:
СКР Москва Убийство