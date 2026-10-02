В Москве раскрыли заказное убийство адвоката

Убийство адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году на западе столицы, раскрыли следователи ГСУ СКР по Москве. Перед судом предстанет исполнитель заказного преступления.

Как стало известно «МК», адвокат Кулага был застрелен вечером 5 марта на улице Академика Анохина. Киллер под надуманным предлогом выманил его из квартиры, спровоцировал конфликт на лестничной площадке и застрелил из пистолета ТТ.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи по оставленным на месте отпечаткам пальцев смогли установить личность киллера. Недавно он был задержан. Выяснилось, что преступление за деньги заказал знакомый адвоката, с которым у него были финансовые разногласия.

По информации руководителя пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в ходе обыска у обвиняемого были обнаружены наркотические средства и боеприпасы. Уголовное дело уже направлено в суд.