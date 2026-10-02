В Москве задержали 18-летнего парня, который забрал у пенсионерки 1,4 млн

18-летний курьер мошенников забрал у пенсионерки в Москве 1,4 млн рублей. Курьера задержали благодаря камерам наблюдения, сообщили 2 октября в столичном главке МВД.

Пожилой жительнице района Ростокино заявили, что ее аккаунт на Госуслугах якобы взломали, а от ее имени преступникам выдали доверенность. Женщину также запугали уголовной ответственностью и предложили "задекларировать сбережения".

После этого пенсионерка обналичила более 15,6 млн рублей и передала деньги приехавшим за ними курьерам. Один из них, по данным полиции, получил от женщины 1,4 млн рублей, его удалось разыскать.

Задержанным оказался 18-летний житель Балашихи. Полученные деньги он перевел в криптовалюту и отправил своим кураторам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция продолжает искать других участников схемы.

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