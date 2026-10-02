В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 181 млн рублей

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве на 181 млн рублей

В Петербурге задержали мужчину, которого считают причастным к обману 77-летней горожанки. Ущерб превысил 181 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, схему провернули в конце сентября. Пенсионерку убедили, что её сбережения будто бы нужно «декларировать». Она передала посреднику 77,3 млн рублей, 120 тыс. евро и 2 тыс. долларов. Помимо этого, женщина отдала более 400 инвестиционных монет и 5 золотых, чья стоимость превысила 42 млн рублей.

Задержанный — житель Челябинской области. По данным полиции, он выполнял указания анонимных кураторов. Деньги и ценности мужчина оставлял в тайниках, в том числе закапывал в земле.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас проверяют его возможную причастность к другим похожим эпизодам и ищут соучастников.

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