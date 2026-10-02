В Петербурге продолжают тушить пожар в историческом особняке

В центре Санкт-Петербурга снизили ранг пожара в особняке К. Л. Миллера и примыкающем здании. Огонь тушат рядом с Исаакиевским собором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, в 07:53 отменили номер 1Бис. Ранг пожара понижен до номера 1. Это означает, что угроза распространения огня уменьшилась.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара в особняке и на кровле примыкающего здания составляет 2250 квадратных метров. К ликвидации привлекли 165 человек личного состава и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России 125 человек и 25 единиц техники.

Особняк К. Л. Миллера на Исаакиевском соборе, где произошел крупный пожар, планировали отреставрировать за 768 миллионов рублей. После завершения работ в историческом здании 1872 года постройки собирались разместить жилье, а закончить проект рассчитывали к концу 2027 года.