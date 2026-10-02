В РФ женщину заочно осудили по делу об экстремизме и терроризме

Россиянку заочно осудили по делу об экстремизме и терроризме

В Чите суд заочно приговорил женщину из Бурятии к 20 годам лишения свободы. Ее признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества и участии в террористической организации. При этом сама фигурантка уголовного дела в России сейчас не живет. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

С января 2023 года по июнь 2025 года 53-летняя фигурантка уголовного дела развернула активную антигосударственную деятельность. Она даже создала соответствующее общественное движение. Она активно призывала к созданию новых государственных образований на территории РФ.

Все это злоумышленница пропагандировала в социальных сетях. Когда публикации попали в поле зрения правоохранителей, дело дошло до суда.

Ранее наше издание сообщало, что в Джанкойском районе Крыма задержан 34-летний гражданин России. Его подозревают в государственной измене.

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