В России мать и сын убивали одиноких пенсионеров

В Луганской Народной республике задержали несовершеннолетнего и его мать. Их подозревают в убийствах одиноких пенсионеров и хищении их имущества. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В 2023 году в частном доме было обнаружено тело пенсионера с признаками насильственной смерти. На месте следов убийцы не нашли. А в 2026 году произошло аналогичное преступление. Тогда правоохранители решили, что к совершению преступлений причастен тот же человек, что и в первом случае.

В этот раз была убита одинокая пенсионерка. В лесополосе примерно в километре от места последнего происшествия была обнаружена перчатка. Удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались мать и ее 17-летний сын. По словам молодого человека, он не хотел совершать преступления и испытывал сильный страх.

Убийцы забирали деньги своих жертв. В общей сложности сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Расследование продолжается.

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