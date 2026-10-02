В российском городе безработный мужчина стрелял из рогатки по автобусам

В Петербурге безработный мужчина стрелял из рогатки по автобусам

В Санкт-Петербурге задержали безработного дважды судимого мужчину. Он стрелял металлическими шариками по окнам рейсовых автобусов. Об этом рассказали представители ГУ МВД России по региону.

По автобусам злоумышленник стрелял из рогатки. В результате у автобуса ЛиАЗ и Volgabus были повреждены боковые стекла.

К счастью, никто не пострадал. Однако без внимания правоохранители происшествие не оставили. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 34-летнего местного жителя привлекут к ответственности.

Ранее наше издание сообщало, что неизвестный мужчина напал на школьницу в Оренбурге. Произошло это возле входа в подъезд дома. При этом никакой причины для нападения не было.

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