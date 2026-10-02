В российском городе больше месяца ищут подростка с татуировкой на лице

Подростка с татуировками на лице ищут в Калининграде с конца августа

Поисково-спасательный отряд «Запад» сообщил о розыске жителя Калининграда 2010 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 26 августа 2026 года. Информация опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Особые приметы — татуировки на лице, шее и руках. Волонтеры просят всех, кто обладает сведениями о подростке, сообщить в отряд. Поиски продолжаются.

Как писал ранее МК, в Нижегородской области разыскивают 11-летнюю девочку, которая 27 сентября ушла из приюта на улице Пирогова, 33 в Дзержинске и не вернулась. По данным поисково-спасательного отряда «Волонтер», ее рост 140 сантиметров, волосы темно-русые с фиолетовым оттенком, была одета в розовую куртку и розовые кроссовки.