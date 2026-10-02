В российском регионе произошли массовые отключения электроэнергии

Сегодня, 2 октября, в Луганской Народной республике произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось в результате нештатной ситуации.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Массовые отключения зафиксированы по всей республике.

«Созвано экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР», - рассказали представители правительства.

Ранее наше издание сообщало, что энергообъекты Республики Крым ночью подверглись атаке беспилотников, часть населенных пунктов осталась без электричества. Энергетики работают над восстановлением электрической сети.

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