В российском регионе произошли массовые отключения электроэнергии

Сегодня, 2 октября, в Луганской Народной республике произошли массовые отключения электроэнергии. Это случилось в результате нештатной ситуации.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Массовые отключения зафиксированы по всей республике.
«Созвано экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР», - рассказали представители правительства.
Ранее наше издание сообщало, что энергообъекты Республики Крым ночью подверглись атаке беспилотников, часть населенных пунктов осталась без электричества. Энергетики работают над восстановлением электрической сети.