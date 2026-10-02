В Таиланде из-за наводнения встали заводы двух крупных автоконцернов

В Таиланде мощное наводнение привело к сбою в поставках деталей. Из-за этого Toyota и Honda на время прекратили выпуск на сборочных предприятиях.

Honda остановила заводы в провинциях Прачинбури и Аюттхая со 2 по 6 октября. Руководитель тайского подразделения компании Кодзи Иванами пояснил, что поставщики не успели доставить нужные комплектующие. Особенно сильно затопление дорог ударило по провинциям Чонбури и Районг.

Похожие трудности возникли у Toyota. Тайское отделение бренда приостановило работу 3 сборочных цехов в провинциях Самутпракан и Чаченгсау, а также закрыло дочернее предприятие Toyota Auto Works. В компании подчеркнули, что пауза временная: выпуск возобновится, как только удастся наладить доставку компонентов по другим маршрутам.

Таиланд служит важным производственным центром для обеих марок. На местных конвейерах собирают Toyota Hilux, Camry, Corolla и Yaris Cross, а также Honda Accord, CR-V, HR-V и Civic.

Федерация промышленности Таиланда оценила потери автомобильной отрасли и смежных производств от разрыва цепочек поставок в 1,018 млрд бат — примерно 30 млн долларов. Наводнения затронули более 2,6 млн человек, 40 жителей погибли. Паводки вызваны сезонными муссонными дождями, которые резко подняли воду в нескольких провинциях. Власти координируют спасательные операции и оценивают ущерб, а автоконцерны ищут способы восстановить логистику в условиях продолжающегося бедствия.

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