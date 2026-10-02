Вандалы осквернили могилу бойца СВО в Прикамье

СК завел дело по следам осквернения могилы участника СВО в Пермском крае

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после надругательства над могилой участника специальной военной операции в Пермском крае. Об этом ведомство сообщило в мессенджере "Макс".

«В СМИ сообщается о том, что в поселке городского типа Углеуральском Губахинского муниципального округа Пермского края неустановленные лица осквернили место захоронения участника специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что злоумышленники полностью повредили установленный памятник и находившиеся на могиле флаги. По факту случившегося региональным управлением СК было возбуждено уголовное дело.

Расследование этого инцидента поставлено на жесткий контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже потребовал от руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина предоставить подробный доклад о ходе следствия и установлении всех причастных лиц.