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Происшествия 1419

Во Франции оценили ущерб, нанесённый протестами старшеклассников

Ущерб от протестов старшеклассников во Франции достиг 38 миллионов евро

Ущерб от протестов старшеклассников во Франции достиг 38 миллионов евро

Региональные власти Франции сообщили, что ущерб от протестов старшеклассников только в трёх регионах страны составил несколько десятков миллионов евро. Глава совета региона Овернь-Рона-Альпы Фабрис Панкук в эфире радиостанции franceinfo заявил, что ущерб находится на отметке между 25 и 30 миллионами евро, отметив, что в этом регионе расположены такие крупные города, как Лион, Гренобль и Сент-Этьен.

В свою очередь глава совета Парижского региона Валери Пекресс сообщила в соцсетях, что ущерб от беспорядков в старших школах достиг семи миллионов евро, а председатель совета региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции Франк Леруа заявил об уроне почти в один миллион евро.

Таким образом, только в трёх французских регионах ущерб составил 33–38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Минск потребовал от Парижа освободить задержанных школьников.

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Автор:
Франция Париж