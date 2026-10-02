Во Франции оценили ущерб, нанесённый протестами старшеклассников

Региональные власти Франции сообщили, что ущерб от протестов старшеклассников только в трёх регионах страны составил несколько десятков миллионов евро. Глава совета региона Овернь-Рона-Альпы Фабрис Панкук в эфире радиостанции franceinfo заявил, что ущерб находится на отметке между 25 и 30 миллионами евро, отметив, что в этом регионе расположены такие крупные города, как Лион, Гренобль и Сент-Этьен.

В свою очередь глава совета Парижского региона Валери Пекресс сообщила в соцсетях, что ущерб от беспорядков в старших школах достиг семи миллионов евро, а председатель совета региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции Франк Леруа заявил об уроне почти в один миллион евро.

Таким образом, только в трёх французских регионах ущерб составил 33–38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Минск потребовал от Парижа освободить задержанных школьников.