Врач заявил о пропаже жены, но оказалось, что он расчленил ее и сбросил останки в реку

В Японии врач расчленил свою жену и заявил об ее исчезновении

В японской префектуре Хёго полиция задержала 46-летнего врача Кэндзи Симомуру, которого подозревают в расчленении и сокрытии тела собственной жены. По версии следствия, останки 41-летней женщины мужчина выбросил в реку Кандзаки. Об этом пишет Tokyo Reporter.

Преступление, как считают правоохранители, произошло еще в августе 2025 года в городе Амагасаки, где ранее жили супруги. Следователи полагают, что после смерти женщины ее тело было расчленено, а останки по частям выброшены в воду.

Через месяц Симомура сам обратился в полицию и сообщил об исчезновении супруги. Врач утверждал, что жена ушла из дома после ссоры и перестала выходить на связь. Поиски продолжались несколько месяцев, однако обнаружить женщину не удавалось.

Позднее мужчину вызвали на допрос, после которого он, по данным полиции, признался в расчленении и сокрытии тела. Получив эти сведения, правоохранители обследовали реку и обнаружили часть останков. Теперь следствие проверяет возможную причастность врача непосредственно к убийству жены.

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