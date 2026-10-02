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Происшествия 1023

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области

ВС РФ освободили населенный пункт Малая Рыбица в Сумской области

ВС РФ освободили населенный пункт Малая Рыбица в Сумской области
Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. ВС РФ ведут активное продвижение.

Так, сегодня, 2 октября, стало известно, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Малая Рыбица в Сумской области. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что российские войска атаковали сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

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