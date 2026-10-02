ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. ВС РФ ведут активное продвижение.

Так, сегодня, 2 октября, стало известно, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Малая Рыбица в Сумской области. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что российские войска атаковали сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX