Вынесен приговор женщине, утопившей ребенка после ТВ-сюжета

Женщина, обвинившая бывшего мужа в растлении пятилетнего сына, признана виновной в убийстве малыша. Она утопила ребенка в квартире в январе этого года.

Как ранее сообщал «МК», трагедия произошла в январе этого года в квартире на Братеевской улице в Москве.

46-летняя женщина посадила малыша в ванну, наполненную водой, и задушила поясом от халата. Ее задержали по горячим следам. Позднее выяснилось, что сыноубийца обвиняла бывшего мужа, жителя села Дивеево Нижегородской области, в растлении маленького сына. Она подробно об этом рассказывала в том числе в телеинтервью. Мужчина был арестован, ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Женщина забрала сына в Москву. Какое-то время она говорила о том, что хочет уехать с малышом в монастырь. Но в итоге все закончилось трагедией.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Мосгорсуд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы.