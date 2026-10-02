Выяснилась причина конфликта с ножевым ранением в ресторане на Лубянке

Выяснились подробности драки в ресторане в центре Москвы, закончившейся ножевым ранением. Два брата вызвали раздражение у посетителей шумным поведением, что и вызвало конфликт.

Как уже сообщал «МК», инцидент произошел 1 октября около 22.00 в ресторане на Никольской улице. Двое братьев, уроженцы Азербайджана, решили провести вечер в ресторане и культурно выпить. В какой-то момент один из них стал громко разговаривать. Это не понравилось компании из четырех мужчин, сидевших за соседним столиком. Они решили дождаться, когда братья выйдут на улицу, чтобы высказать им свои претензии.

На свежем воздухе недовольные посетители подошли к кавказцам и попросили быть тише в помещении. Отвечать на претензии начал более трезвый из двоих братьев. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой нападавшие применили не только кулаки, но и ножи. В результате 35-летний мужчина получил около трех ножевых ранений. Сотрудники ресторана вызвали экстренные службы.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей.