Выяснились детали ограбления вебкам-модели: напали студенты полицейского колледжа

Разборки вокруг заработков на вебкам-площадках стали поводом для нападения на 20-летнюю девушку. Для налета организатор нанял троих подростков, двое из которых учатся в колледже полиции.

Как уже сообщал «МК», жертвой бандитов стала жительница Новоостаповской улицы. Летом она познакомилась в табачном магазине с 23-летним парнем. Молодой человек предложил ей зарабатывать на онлайн-трансляциях. Он помог зарегистрировать аккаунты на вебкам-площадках, предоставил оборудование, а также подключался к ее компьютеру удаленно и мог давать указания во время эфиров. Деньги от трансляций якобы должны были делиться пополам. Однако между девушкой и куратором возник конфликт: стримерша считала, что ей недоплачивают, а партнер, напротив, полагал, что она удерживает его часть заработка. Поводом для обострения в отношениях стал перевод в размере более 100 тысяч рублей, поступивший даме от одного из благодарных зрителей. Алексей считал эти деньги доходом от совместной деятельности и требовал вернуть ему часть суммы.

24 сентября в квартиру вебкамщицы ворвались трое подростков. Среди них были учащиеся колледжа полиции. Студентов подослали в качестве так называемых «спортиков» — знакомый предложил им «подзаработать» — приехать к девушке и добиться возврата денег. За участие подросткам обещали по несколько тысяч рублей. Злоумышленники закрыли «глазок», после чего стали звонить и стучать, представляясь соседями снизу, и жаловаться на затопление. Когда девушка открыла дверь, молодые люди проникли внутрь. У одного из них был перцовый баллончик. Квартирантку усадили на кровать и потребовали открыть банковское приложение. Во время оформления перевода из банка поступил звонок для подтверждения операции. Девушку заставили сказать, что деньги перечисляются «за стройматериалы». В итоге с ее счета ушли более 100 тысяч рублей.

На этом разбой не закончился. Нападавшие потребовали собрать в пакет оборудование и вещи, использовавшиеся для трансляций: микрофон, веб-камеру и два интимных прибора. Общий ущерб, включая банковский перевод, составил более 150 тысяч рублей. После ухода из квартиры один из участников спрятал пакет с вещами на общем балконе.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, в отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении несовершеннолетних фигурантов избрана мера пресечения домашний арест.