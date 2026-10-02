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Происшествия Эксклюзив 5389

Выяснились новые детали убийства полицейского: за домом наркопроизводителей следили

В доме, где застрелили полицейского, изъяли крупную партию мефедрона

Выяснились новые подробности убийства сотрудника полиции в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Владельцы нарколаборатории выдали себя несколько дней назад, и предположения полицейских полностью подтвердились.

В доме, где застрелили полицейского, изъяли крупную партию мефедрона
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

Как стало известно «МК», около недели назад в Верейский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что в деревне Паново снят дом для организации нарколаборатории. Подобный криминальный бизнес стал очень распространенным в Подмосковье: производители запрещенной продукции арендуют дома и занимаются там варкой запрещенных веществ.

За подозрительным домом установили наблюдение. Несколько дней он выглядел как нежилой, однако позавчера стал подавать признаки жизни: там загорелся свет. В связи с этим в четверг было решено провести полицейскую операцию, в которой участвовали оперативники угрозыска местного отдела полиции, а также двое сотрудников наркоконтроля УВД Наро-Фоминска, в том числе погибший капитан Павел Шевяков.

Когда правоохранители постучали дверь, преступник сразу же выстрелил. Пуля попала Шевякову в сердце (он был без бронежилета). Ответным огнем сотрудник полиции смертельно ранил бандита.

В ходе обыска в доме было обнаружено около 20 кг мефедрона, а также оборудование, необходимое для изготовления наркотиков, прекурсоры и химические реактивы.

  

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Автор:
Полиция

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №29865 от 5 октября 2026

Заголовок в газете: Наркоторговец убил полицейского в своей лаборатории