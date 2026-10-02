"Я — звезда!": водитель BMW скакал по машинам на дороге в Москве

У метро "Алексеевская" мужчина выбрал необычный способ развлечься и начал прыгать по автомобилям, стоявшим на дороге. Среди машин, которые он использовал в качестве "батута", оказались такси и автомобили полиции, пишет 112.

По словам очевидцев, все началось после того, как таксист попытался объехать мужчину на BMW. Тот вышел из машины и принялся прыгать по другим автомобилям. На вопросы прохожих о его имени он представился как Иванов Иван Андреевич.

Как рассказала свидетельница, мужчина также заявлял, что снимает кино и является звездой. Женщина предположила, что таким поведением он намеренно добивался того, чтобы его увезли в отдел полиции.

В итоге после очередного прыжка на автомобиль полицейских мужчину действительно задержали. По данным 112, дебошира отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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