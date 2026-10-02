Загоревшийся в Петербурге особняк Миллера собирались отреставрировать за 768 миллионов рублей

Особняк К. Л. Миллера рядом с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар, планировали отреставрировать за 768 млн рублей. Об этом сообщается на портале ДОМ.РФ.

Кредит на эту сумму получила компания «ТАС». Средства предназначались для комплексной реставрации особняка и доходного дома с последующим приспособлением помещений под современное использование. Пoсле завершения работ в историческом здании планировалось разместить жилье, а закончить проект рассчитывали к концу 2027 года.

Здание возвели в 1872 году по проекту архитектора Фердинанда Миллера. Особняк выполнен в стиле эклектики и сохранил ряд ценных элементов исторических интерьеров, среди которых лепнина, камины, изразцы и деревянная отделка.

Сообщение о пожаре поступило экстренным службам 1 октября в 20:11 по московскому времени. Огонь распространился примерно на 2 тысячи квадратных метров, пожару присвоили третий номер сложности. К ликвидации возгорания привлекли 165 специалистов и 37 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Читайте также:

В Петербурге тушат особняк Миллера: огонь охватил 2 тысячи квадратных метров.

Жителей соседнего с особняком Миллера дома эвакуировали.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.