Заключенный убит при попытке бегства из поезда под Владикавказом

В силовых структурах подтвердили информацию об инциденте с участием осужденных в железнодорожном составе. Один из заключенных был ликвидирован в ходе попытки к бегству. Как сообщили представители ведомств, сведения о массовых беспорядках или бунте на борту не находят подтверждения.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Кабардино-Балкарской Республике произошло вооруженное нападение со стороны осужденных, следовавших в составе поезда Владикавказ — Адлер. По предварительным данным, в результате атаки погиб сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще несколько человек получили ранения. На данный момент официального подтверждения этой информации от государственных органов не поступало.

Сообщалось, что один из осужденных был ликвидирован при попытке нападения на охрану. По имеющимся сведениям, в вагоне, где перевозили этапируемых, был сорван стоп-кран. После этого один из преступников, предположительно, завладел табельным оружием конвоя. В результате нападения один сотрудник ФСИН был убит, еще трое получили ранения. Раненых сотрудников ведомства нападавший удерживает у себя и отказывается передавать прибывшим бригадам экстренных служб.

Чрезвычайное происшествие случилось в вечернее время, когда состав проезжал район станции Муртазово, расположенный в непосредственной близости от Беслана. Согласно предварительным сведениям, осужденный заблокировал спецвагон изнутри. В настоящее время территория происшествия полностью оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. К месту стягиваются дополнительные расчеты спецназа и оперативные службы. Как подчеркнули в силовых структурах, факта побега заключенных допущено не было, специальная операция по урегулированию ситуации продолжается.

Читайте материал по теме: Установлен садист, издевавшийся над котом в Интернете

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX