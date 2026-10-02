Женщина пришла домой к отцу и узнала, что имущество теперь принадлежит сиделке

Сиделка сняла 17 тысяч долларов с пенсионера в США и переписала его дом

В Южной Каролине 58-летнюю сиделку Сару Смоллс обвинили в эксплуатации 75-летнего мужчины и мошенническом переоформлении его дома на свое имя. Об этом сообщает Live5.

По данным полиции, Смоллс начала ухаживать за Робертом Роулендом в 2024 году. Вскоре она получила доверенность и доступ к финансам мужчины. Следствие утверждает, что женщина сняла со счетов более 17 тысяч долларов.

В апреле 2026 года Смоллс оформила переход права собственности на дом Роуленда. Документ заверила ее родственница, которую дочь мужчины называет сестрой сиделки.

Дочь пенсионера заявила, что отец страдал болезнью Паркинсона и последствиями травмы мозга. По ее словам, он мог не понимать, что именно подписывает.

После смерти Роберта дочь приехала в его дом и обнаружила, что недвижимость уже оформлена на сиделку. Когда она попыталась попасть внутрь, ее саму задержали по подозрению во взломе. Позже обвинение сняли. Право собственности на дом семья продолжает оспаривать в гражданском суде.

Ранее МК писал, что в Воронежской области 63-летний пенсионер убил жену молотком и ножом во время пьяной ссоры в мае 2026 года. После расправы он сам позвонил дочери и рассказал о содеянном — она вызвала полицию и медиков, но женщину спасти не удалось. Уголовное дело направлено в суд.