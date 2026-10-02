Жителя Омска осудили за госизмену почти на 20 лет

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска Кирилла Седых к 17 годам колонии. Об этом сообщает суд.

Его обвиняли в публичном призыве к терроризму и государственной измене. Наказание назначено по совокупности преступлений, отбывать его он будет в колонии строгого режима.

Суд установил, что 16 сентября 2024 года Седых в мессенджере оставил комментарий с призывом к ракетным ударам по предприятиям Омской области. На следующий день с ним связался представитель СБУ и предложил за вознаграждение собрать данные о нефтезаводе.

18 сентября обвиняемый приехал к заводу, сфотографировал объекты, определил координаты для запуска дронов и передал сведения представителю СБУ.

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