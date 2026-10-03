17 паломников погибли после столкновения с грузовиком

В округе Макуэни на юге Кении погибли 17 католических паломников, передает телеканал KBC. О трагедии сообщил архиепископ Момбаса Мартин Кивува, уточнив, что авария произошла по пути в Национальный санктуарий в Субукии.
Архиепископ рассказал, что группа паломников из прихода Святого Матиаса Мулумбы направлялась на мероприятия, посвящённые Национальному дню молитвы. В районе Саламе их микроавтобус попал под удар грузовика.
По данным телеканала, у грузовика отказали тормоза. Машина потеряла управление и протаранила несколько автомобилей, включая транспорт, перевозивший паломников. Столкновение оказалось смертельным для 17 человек.
Кивува выразил глубокую скорбь по погибшим и сообщил, что церковные структуры оказывают помощь семьям жертв.
На момент публикации информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.
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