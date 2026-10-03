19-летний россиянин погиб в двойном ДТП

В Челябинске в двойном ДТП погиб 19-летний велокурьер

В Челябинске на улице Новороссийской днем в субботу, 3 октября, в результате ДТП погиб 19-летний велокурьер. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около 12:40 у дома № 122. По предварительным данным, курьера на электровелосипеде сбил 50-летний водитель автомобиля Haval.

После удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Nissan Qashqai.

Водитель электровелосипеда скончался на месте происшествия от полученных травм. Из-за аварии на дороге образовалась серьезная пробка.

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