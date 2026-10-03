41-летний россиянин отправился на рыбалку на лодке и пропал без вести

На Урале ведутся поиски рыбака, от которого осталась лишь пустая лодка у берега

На Урале развернута масштабная поисковая операция: в районе озера Шитовское в Верхней Пышме спасатели и волонтеры ищут 41-летнего рыбака Сергея Колбанёва. Об этом пишет Е1.ru.

Сообщается, что мужчина пропал 30 сентября. По словам его друга Альберта, Сергей отправился на рыбалку, планировал переплыть на другой берег, но так и не вернулся.

На берегу была найдена только его прибитая к суше пустая лодка и личные вещи.

Ранее «МК» писал, что в Волгоградской области в затоне у Краснослободска трагически погиб 30-летний мужчина. Трагедия произошла 2 октября во второй половине дня близ яхт-клуба у элитной турбазы.

Читайте также:

«Вскрылись страшные подробности об убийце женщины и ребенка в Петербурге»

«Банда российских подростков держит в страхе жителей города»