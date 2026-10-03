Адвоката застрелили в доме генералов Минобороны: преступление раскрыто

Выяснились новые подробности убийства адвоката Константина Кулаги, раскрытого через 16 лет . За преступление задержан наркоман со стажем, который попадал в поле зрения правоохранителей сразу же после гибели юриста, но тогда доказать его вину не удалось.

Как уже сообщал «МК», адвокат Кулага был застрелен в ночь на 6 марта 2010 года возле своей квартиры в доме на улице Академика Анохина . Предположительно его выманили из квартиры обманом. Соседи еще с вечера видели, что входная дверь в жилище адвоката открыта, но думали, что хозяин вытаскивает какие-то вещи в коридор (его жена и дочь в это время отдыхали в Турции). А утром одна из соседок обнаружила мужчину мертвым в приквартирном тамбуре. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение, выстрел был произведен из пистолета ТТ.

Примечательно, что соседями погибшего были в основном высшие офицерские чины – дом, где произошло убийство, строился в советское время для высокопоставленных сотрудников Минобороны. Сам Кулага всю жизнь проработал следователем в военных прокуратурах, а ушел на пенсии в должности сотрудника отдела реабилитации военной прокуратуры МВО. После отставки он учредил свой адвокатский кабинет. Помимо этого юрист занимался прибыльным бизнесом – давал людям в долг под залог недвижимого имущества, а если клиенты не успевали вернуть деньги, отсуживал у них квартиры. Возможно, на этой почве у Кулаги произошли финансовые разногласия, которые стали поводом для убийства.

Примечательно, что по горячим следам подозреваемый был установлен – в лифтовом холле нашлись следы крови, которые совпали по базе с отпечатками ранее судимого москвича (на тот момент ему было 29 лет). Мужчину вскоре задержали за другое преступление – при попытке угнать автомобиль «Тойота». Тогда он рассказал, что ездил домой к Кулаге вместе с двумя друзьями – те уверяли, что адвокат является «барыгой» (торгует наркотиками), и они хотят его ограбить. Парень же стоял «на стреме» на лестничной площадке, а когда увидел, что адвоката застрелили, сбежал. На тот момент достаточного количества улик для привлечения мужчины к уголовной ответственности не нашлось. Позднее он и так попал в тюрьму за менее тяжкие преступления – кражи и хранение наркотиков.

Сейчас же, проанализировав улики, следователи смогли найти доказательства причастности рецидивиста к убийству адвоката. По версии законников, преступление было совершено по найму.

В квартире задержанного на Ярославском шоссе была обнаружена целая плантация, где выращивался каннабис. Как пояснил мужчина, марихуана помогала ему снять стресс. Кстати, в молодости он был неплохим боксером, но потом пошел по кривой дорожке и не раз говорил друзьям, что принципиально не собирается работать ни одного дня в жизни.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, в отношении организатора и других соучастников убийства материалы выделены в отдельное производство, продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию.