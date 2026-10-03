Атака на Белгород: среди пострадавших оказались трое детей

Трое из шести пострадавших при атаке на Белгород в тяжелом состоянии

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

В детскую областную клиническую больницу доставили четырехлетнюю девочку и 11-летнего мальчика с осколочными ранениями ног. Также госпитализирован 16-летний подросток с проникающими ранениями грудной клетки и живота, его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась троим взрослым. Все они получили различные травмы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Таким образом, тяжелые ранения получили трое из шести пострадавших. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

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