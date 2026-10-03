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Происшествия 1343

Атака отражена: над Тульской областью сбили семь дронов ВСУ

Губернатор сообщил о ликвидации семи беспилотников в Тульской области

Губернатор сообщил о ликвидации семи беспилотников в Тульской области
Фото: сгенерировано нейросетью Copilot/Владимир Злодеев

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, атака не привела к жертвам и разрушениям.

Глава региона уточнил, что подразделения ПВО Минобороны ликвидировали все цели в воздушном пространстве области. Он отметил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Миляев сообщил об инциденте в своем канале на платформе «Макс». Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а силы противовоздушной обороны продолжают мониторинг обстановки.

На момент публикации данных о пострадавших нет.

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Тула Тульская область Россия Украина последние новости Война