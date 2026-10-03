Безумный россиянин пытал кошку и держал её в заложниках

В подмосковном микрорайоне Львовский задержан 26-летний Никита, подозреваемый в жестоком обращении с животными.

Как сообщили SHOT волонтеры, мужчина несколько дней удерживал в квартире серую кошку, регулярно избивал ее плёткой, а лапы и мордочку животного замотал зелёной изолентой.

На опубликованных им в Сети кадрах, где он заявлял о мести некой женщине, видно, как мужчина издевается над связанным животным. По словам местных жителей, при попытке договориться с ним онлайн подозреваемый отвечал бессвязными сообщениями и присылал новые кадры с пытками.

Из квартиры задержанного изъяты плётка, которой он бил кошку, лопата с землей, несколько телефонов и ноутбуки.

Накануне злоумышленник выбросил измученное животное на улицу. Волонтеры нашли кошку в районе Садовой улицы: у нее повреждена лапа, она напугана и смогла спрятаться.

Рядом с местом, где скрывалось животное, была обнаружена та самая зелёная изолента. Сейчас местные жители ведут поиски пострадавшей кошки в микрорайоне.

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