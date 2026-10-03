Британские поезда столкнулись с нашествием клопов

Газета The Daily Telegraph пишет, что британский железнодорожный оператор Southeastern, обслуживающий маршруты между Лондоном и Кентом, столкнулся с нашествием клопов, из-за чего машинисты отказываются перегонять поезда и несколько рейсов были отменены.

По данным издания, впервые о клопах в поездах депо West Marina недалеко от Гастингса сообщили 22 сентября, когда машинисты обнаружили насекомых на рабочих местах и в личных вещах и после этого отказывались заходить в заражённую кабину. Один из машинистов попросил костюм, закрывающий всё тело, но такого не оказалось, и в результате два рейса были отменены.

Один поезд прозвали «Клоповым экспрессом», поскольку он продолжал перевозить пассажиров даже после обнаружения насекомых, и виной тому диспетчеры, которые не знали о проблеме и выпускали заражённый поезд на линию, хотя, как отмечает газета, в пассажирских зонах клопов не обнаружили.

В депо сейчас работают специалисты по борьбе с вредителями, однако уничтожение клопов, по данным издания, является дорогостоящим и трудоёмким процессом.

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