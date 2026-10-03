Число пострадавших в результате атаки ВСУ в Горловке выросло

Число раненых в Горловке при атаках ВСУ выросло до двух

Глава Горловки Иван Приходько сообщил, что количество гражданских, пострадавших при атаках украинских беспилотников, увеличилось до двух. Об этом он написал в своём канале на платформе «Макс».

По его данным, в Никитовском районе города при ударе БПЛА получила ранение мирная жительница. Ранее Приходько уже сообщал о пострадавшем мирном жителе в результате атаки дрона в Горловке.

Таким образом, число раненых при атаках ВСУ на город достигло двух. Других подробностей о состоянии пострадавших глава города не привёл. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что при ударах украинских дронов по рынку в Никитовском районе и торговому объекту в Центрально-Городском районе Горловки погибли две мирные жительницы. Тогда в оперативных службах сообщали об одном погибшем и пяти раненых, позже число жертв выросло до двух. Также сообщалось о ранении мужчины в Киевском районе Донецка в результате атаки украинского дрона.

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