Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло

Обнаружено тело еще одного погибшего в результате крушения парома у Кипра

В субботу спасатели нашли тело ещё одного человека, погибшего при крушении парома у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (её признаёт только Турция). Как сообщила канцелярия премьер‑министра ТРСК, общее число жертв трагедии достигло 19 человек.

В пресс‑релизе ведомства уточняется, что личность обнаруженного погибшего устанавливают с помощью ДНК‑теста.

На данный момент без вести пропавшими числятся девять человек — среди них есть гражданка России. Расследование происшествия продолжается, капитан судна находится под стражей.

Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа, перевернулся 30 августа в 2,5 километра от берега города Гирне. По данным СМИ, экипаж ранее сообщил следователям, что у судна, предположительно, отломилась носовая часть.