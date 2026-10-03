Дело о жестоком убийстве матери с сыном в Петербурге взял на контроль глава СК

Бастрыкину доложат о расследовании дела об убийстве матери с сыном в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе расследования резонансного убийства матери и сына. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены в квартире жилого дома в Петербурге.

На основании этого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. В совершении преступления подозревается 21-летний молодой человек, он задержан.

Ранее СМИ сообщали, что убийцей 65-летней женщины и её восьмилетнего ребёнка в Петербурге оказался 21-летний приёмный сын погибшей. Трагедия произошла утром 3 октября в квартире на Наличной улице в Василеостровском районе.

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