Дело об отравлении семьи из шести человек угарным газом взял на контроль глава СК

Бастрыкину доложат по делу об отравлении газом семьи в Саратовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела об отравлении угарным газом семьи из шести человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Широкий общественный резонанс вызвало происшествие в городе Балашове, где 3 октября 2026 года в больницу с признаками отравления угарным газом были госпитализированы женщина и пятеро ее малолетних детей.

По предварительным данным, семья приехала из Самары и проживала на съемной квартире.

Причиной инцидента могла стать утечка газа из-за неисправности газовой колонки и плиты.

По факту случившегося следственными органами СК России по региону расследуется уголовное дело.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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