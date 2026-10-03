Демонстранты напали на полицейских во время акции в Бремене

В Бремене четверо полицейских пострадали при столкновении с демонстрантами

Четверо полицейских пострадали в Бремене при столкновении с демонстрантами во время акции ко Дню германского единства. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, демонстрация была направлена против милитаризма и разжигания военной истерии. Сотрудники правоохранительных органов вмешались после того, как участники акции подожгли флаг ФРГ.

Полицейские попытались установить личности причастных к поджогу, однако демонстранты оказали сопротивление. По данным правоохранителей, некоторые участники использовали в качестве оружия флагштоки.

Несколько человек были задержаны, после чего демонстрацию распустили. В 2026 году основные торжества по случаю Дня германского единства проходят в Бремене.

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