Два человека погибли после стрельбы на вечеринке возле университета

ABC7: десятки людей оказались в наручниках после стрельбы у кампуса в США

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в торговом комплексе Нортриджа рядом с Калифорнийским государственным университетом в Лос-Анджелесе. После происшествия полиция задержала для проверки десятки находившихся на месте людей. При этом правоохранители пока не сообщали, что все они являются подозреваемыми.

Стрельба произошла поздно вечером 2 октября в торговом комплексе возле пересечения улиц Нордхофф и Реседа. Он расположен рядом с университетским городком, однако само происшествие произошло за пределами территории учебного заведения.

По предварительным данным полиции Лос-Анджелеса, сотрудники получили сообщение о крупной вечеринке, где могло находиться оружие. Когда полицейские прибыли в район около 23:00, они услышали выстрелы.

На место направили значительные силы полиции, пожарных и медиков. На кадрах с воздуха было видно множество патрульных автомобилей, а также десятки людей, выстроенных возле одного из помещений торгового комплекса с руками за спиной.

Местные средства массовой информации сообщили как минимум о двух погибших. Также поступала информация о людях с огнестрельными ранениями и одном пострадавшем с ножевым ранением.

Полные данные о числе раненых и их состоянии в первые часы после происшествия расходились.

Десятки находившихся поблизости людей временно задержали и надели на них наручники.

Полиция пока не назвала предполагаемого стрелка или стрелков и не сообщила, кому из задержанных предъявлены обвинения. Причина конфликта также остается неизвестной.

Территорию торгового комплекса оцепили. Следователи осматривали помещения и прилегающие участки, искали оружие, собирали вещественные доказательства и устанавливали свидетелей.

Расследованию предстоит определить, что произошло во время вечеринки, сколько человек участвовало в конфликте и кто произвел смертельные выстрелы.

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